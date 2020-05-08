Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği adaylık ilanı
|08 Mayıs 2020 16:51
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçim yapacak. Aday olmak isteyenler 11 ila 1 Haziran tarihleri arasında başvuru yapomaları gerekiyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN
Başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliklerine en az Lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş veya dini ilimlerde temayüz etmiş kişiler arasından Aday Tespit Kurulu'nca yirmi dört(24) aday üye seçilecektir.
Adaylarda, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartlar aranacak ve seçilen adaylar arasından aynı Kanunun 59. Maddesi uyarınca atama yapılacaktır.
15 Haziran 2020 tarihinde secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak seçim için Aday olmak isteyenlerin 11 Mayıs - 1 Haziran 2020 tarihleri arasında secim.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
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