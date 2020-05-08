Belediyeden ilan panolarına yapıştırılan güllerle anneler günü hediyesi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, annelere açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti
|08 Mayıs 2020 17:05
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, annelere açık hava görselleri üzerinden gül hediye etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi ilan panolarında kutlama mesajı yayınlayan Başkan Yalçın, panoya yapıştırılan gülleri de hediye olarak takdim etti.
"Bu güller evlerinden çıkamayan çocuklarımızın annelerine armağanıdır." ibaresiyle annelere sunulan güller ilgi gördü.
Bazı anneler, kendilerini düşündüğü ve bu güzel jesti için Yalçın'a teşekkür etti.
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