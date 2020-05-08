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FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine ceza

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 08 Mayıs 2020 17:18
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FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine ceza

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, S.H. ve R.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık A.A. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de A.A'yı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.
Anadolu Ajansı
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