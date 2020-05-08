Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|08 Mayıs 2020 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,1910
|7,1920
|7,1310
|7,1320
|Avro
|7,7440
|7,7450
|7,7120
|7,7130
|Sterlin
|8,8060
|8,8500
|8,8060
|8,8500
|İsviçre Frangı
|7,3440
|7,3810
|7,3130
|7,3500
|ANKARA
|ABD Doları
|7,1700
|7,2600
|7,1300
|7,2000
|Avro
|7,7100
|7,8100
|7,7150
|7,7950
|Sterlin
|8,6990
|8,9520
|8,6950
|8,9130
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