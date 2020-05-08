ABD'de morglarda yer kalmayınca, soğutmalı tırlar devreye girdi
|08 Mayıs 2020 17:35
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Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50'den fazla soğutmalı TIR kullanılmaya başlandı.
CESETLER ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BEKLETİLİYOR
New York şehrideki Brooklyn'in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan TIR'ların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu TIR'ın boş olduğunu ancak boş TIR'larda tutulan tüm cesetlerin yalnızca koronavirüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi. Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
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