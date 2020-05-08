Bakan Selçuk'tan EBA'dan trafik dersi veren polise tebrik
|08 Mayıs 2020 17:37
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden öğrencilere eğitim veren polis memurunu tebrik etti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale Sulakyurt'ta çocuklarımıza Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu'yu tebrik ediyorum. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz Trafik Haftası'nda EBA canlı sınıfta trafik dersi aldı. Güzel örneklere vesile olması dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği'nde trafik polisi olarak görev yapan Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi Kırıkkale Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürmek için söz vermiş, salgından dolayı sözünü tutamayınca Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla EBA üzerinden eğitim vermişti.
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