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Hazine 46 milyar açık verdi

Hazine nakit dengesi, nisan ayında 46 milyar 236 milyon lira açık verdi
 08 Mayıs 2020 17:53
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Hazine 46 milyar açık verdi

Hazine nakit dengesi, nisan ayında 46 milyar 236 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 65 milyar 838 milyon lira, nakit giderleri 112 milyar 839 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 96 milyar 361 milyon lira, faiz ödemeleri ise 16 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 30 milyar 523 milyon lira açık verdi.

Nisan ayında nakit dengesinde 46 milyar 236 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 33 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 2 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 794 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabı ise 11 milyar 828 milyon lira azaldı.
Anadolu Ajansı
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