Meteorolojiden 12 il için sağanak uyarısı
Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor
|08 Mayıs 2020 18:30
|Yazdır
Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars, Ardahan, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis'te kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Elazığ, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yarın öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Söz konusu illerde beklenen sağanak nedeniyle su baskını, yerel dolu, kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı
08 Mayıs 2020 15:49
|Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
08 Mayıs 2020 14:15
|Koronavirüs sürecinde sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı arttı
08 Mayıs 2020 13:43
|Yaz geliyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak
08 Mayıs 2020 12:59
|Selçuk Bayraktar: Uçan otomobillerde lider olabiliriz
08 Mayıs 2020 12:53
|Bilim Kurulu Üyesi, başarının sırrını açıkladı
08 Mayıs 2020 11:38
|İstiklal'de maskesiz gezenlere polis 1000 lira ceza kesti
08 Mayıs 2020 11:33
|D vitamini eksikliği ve Kovid-19 kaynaklı ölümler arasında bağlantı tespit edildi
08 Mayıs 2020 11:29
|Virüs tedavisinde kullanılmak üzere yerli ilaç üretildi
08 Mayıs 2020 11:28
|Trans yağa yüzde 2 sınırlaması
08 Mayıs 2020 11:19