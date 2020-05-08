Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
|08 Mayıs 2020 18:41
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,23 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 2,85, dolar/TL yüzde 2,05, avro/TL yüzde 1,69 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 97.671,82, en yüksek 100.253,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,23 azalarak 97.845,20 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,85 kazanımla 393,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,79 artışla 2.615,00 lira oldu. Geçen hafta 621,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 639,00 liraya yükseldi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 2,05 değer kazancıyla 7,1320 lira ve avro yüzde 1,69 artışla 7,7130 lira oldu.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,39, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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