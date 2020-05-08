İnternetten otomobil satışında yeni dolandırıcılık yöntemi: 3 kişi tutuklandı
|08 Mayıs 2020 18:58
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İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Denizli'de 3, Antalya, Burdur, Ankara ve Aydın'da da 1'er kişiyi olmak üzere toplam 7 ayrı otomobil dolandırıcılığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, istihbarat çalışmasıyla, şüphelilerin Arif S. Halil D. ve Bülent T. olduğunu ve internet üzerinden otomobil dolandırıcılığı yaptıklarını tespit etti. Bir süre takibe aldıkları 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobile ekipler dün gece saat 23.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundu. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Honaz Organize Sanayi Bölgesi'nde, yolu kesen Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
AKILLARA DURGUNLUK VEREN YÖNTEM
Yapılan incelemede dolandırıcıların kullandığı yöntem ise şaşkınlık yarattı. Şüphelilerin, önce yabancı uyruklu kişilere ait telefon hatlarından internet üzerinden otomobilini satmak için ilan veren kişileri arayıp, irtibat kurarak noterde buluştukları, burada aracın parasını EFT yaparak alım- satım işlemlerini tamamladıkları ancak, noterlerin kapanmasına 15 dakika kala, EFT ile para gönderme işlemini iptal ettikleri, bu yolla aldıkları otomobili de ertesi gün satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.
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