Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
|08 Mayıs 2020 20:15
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin nasıl olacağına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını belirterek, "Koronavirüsün çalışma hayatımız üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, işçimizi, işverenimizi ve istihdamı korumak temel amacımız." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan videoda da istihdamın korunmasının amaçlandığı kaydedilerek, ödemelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan işçilerimiz ile 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerimize Nakdi Ücret Desteği vereceğiz. Bu kapsamda çalışanın ücretsiz izinde olduğu dönem için aylık bin 177 liralık ödeme doğrudan işçinin kendisine yapılacak. Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek."
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