Bakan Koca'dan 'riski görün' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.
|08 Mayıs 2020 20:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsten korunmak için maske kullanılması ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğini vurguladı.
Bakan Koca, Twitter hesabında "riski görün" etiketiyle bir video paylaştı.
Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemine vurgu yapılan videoyla beraber Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın."
Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın. #riskigörün pic.twitter.com/8C0HehfaayDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020
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