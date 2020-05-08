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Vali açıkladı... Sokağa çıkma yasağı teklif edeceğiz

Batman Valisi Şahin: Bizim Ankara'ya hükümetimize diğer büyük şehirler olduğu gibi sokağa çıkma yasağına bu kapsama alınma hususunda bir teklifimiz de olabilir. Eğer tedbirleri sıkıya alırsak bunlara ihtiyaç olmaz. Aksi takdirde daha ağır tedbirler almak zorunda kalabiliriz
 08 Mayıs 2020 21:06
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Vali açıkladı... Sokağa çıkma yasağı teklif edeceğiz

Batman Valisi Hulusi Şahin, "Biz salgına Türkiye'nin geri kalanından geç muhatap olduk. Bu nedenle de bizim pik noktamız henüz oluşmadı. Görülen o ki vaka sayılarımız da gün geçtikçe artıyor. Çok ciddi tedbirler almadığımız takdirde, bayram bize zehir olacak" dedi.

Batman Valisi Hulusi Şahin valilik toplantı salonunda korona virüs tedbirleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin genelinde pik noktasına salgının ulaşması ve göreceli olarak salgının kontrol altına alınıyor olması sanki Batman'da da bir rehavet ortaya çıkarmış oluyor. Halbuki biz salgına Türkiye'nin geri kalanından geç muhatap olduk. Bu nedenle de bizim pik noktamız henüz oluşmadı. Görülen o ki vaka sayılarımız da gün geçtikçe artıyor. Çok ciddi tedbirler almadığımız takdirde, bayram bize zehir olacak" dedi.

"Vatandaşlardaki rahatlık bizi daha zor günlere sevk ediyor"

"Vatandaşlarımızın salgın geçti, artık normal hayatımıza dönebiliriz, psikolojisi bizi çok radikal kararlar almaya mecbur ediyor" diyen Vali Şahin, "Çünkü şehrimizin ana arterleri olan Turgut Özal Bulvarı, Gülistan Caddesi özellikle iftardan sonra insanların yoğun bir şekilde yürüyüş yaptıkları, sosyal mesafeye ve diğer kurallara uymadıkları görülüyor. Bunun dışında Alo Tevşo pazarı, tabla başı ve elma sokağında da çok ciddi yoğunluk var. Vatandaşlardaki rahatlık bizi daha zor günlere sevk ediyor. Bu yüzden yeni kararlar almak zorunda kaldık. Bu hususta Cudi Mahallemizin bir özelliği var. Orada ciddi bir yoğunlaşma tespit ettik. Orayla ilgili tedbir almak zorundayız. Cumartesi gününden itibaren Gülistan Caddesi ve Turgut Özal Bulvarını saat 20.00 ile 03.00 arasında yaya trafiğine kapatıyoruz. Aynı şekilde Cudi Mahallesinin ana caddesi olan Cizre Bulvarında Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00 ile 03.00 saatleri arasında yaya trafiğine kapatıyoruz. Bu kararımızı uzatabiliriz. Bir başka kararımız yarından itibaren, araç trafiğe çıkışını tek ve çift plaka uygulamasına geçiyoruz" diye konuştu.

"Batman'daki tüm marketler denetlenecek"

5 büyük ekip kurduklarını belirten Vali Şahin, "Bu ekiplerimiz emniyet, zabıta, tarım, ticaret ve sağlık müdürlüklerimizin elemanlarından oluşacak. Bunlar Batman'daki tüm marketleri denetleyecekler. Tüm marketler tek tek kontrol edilecek. İçeride bu kurala uyup uyulmadığı, içeride bulunanların maske takıp takmadığı ve eldiven kullanıp kullanmadığı çerçevesinde gerçekleşecek. Bunlara uymayan iş yerleri sahiplerine ceza uygulanacak, yine bunlara uymayan kişilere de ceza uygulanacak. Bu hususta çok sıkı tedbirler alacağız. Öncelikle 5 ekiple başlayacağız" dedi.

"Batman için sokağa çıkma yasağı teklifimiz olacak"

Vali Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu işin şakaya gelir yanı yok. Pandemi gerçekten halkımızın sağlığını, insanımızın canını tehdit ediyor ve bize uzakta değil. Batman ili de bu salgın hastalıktan nasibini alıyor. Bu yüzden rehavete kapılmak bizi yanlışa sevk eder ve çok daha kötü durumlara düşebiliriz. Hele de önümüz bayram. Bayrama huzurla girmek istiyorsak bizim tedbirlere uymamız gerekiyor. Yoksa bayramda daha ağır tedbirler söz konusu olabilir. Bizim Ankara'ya hükümetimize diğer büyük şehirler olduğu gibi sokağa çıkma yasağına bu kapsama alınma hususunda bir teklifimiz de olabilir. Eğer tedbirleri sıkıya alırsak bunlara ihtiyaç olmaz. Aksi takdirde daha ağır tedbirler almak zorunda kalabiliriz."
İhlas Haber Ajansı
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