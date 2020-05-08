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Cüneyt Özdemir: Tek bir mühendis PKK'yı bitirdi

Cüneyt Özdemir resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar mimarı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başarılarının neye karşılık geldiğini anlattı.
 08 Mayıs 2020 21:35
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Cüneyt Özdemir: Tek bir mühendis PKK'yı bitirdi

Cüneyt Özdemir resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar mimarı, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın başarılarının neye karşılık geldiğini anlattı. Özdemir, ''İHA/SİHA meselesi çok önemli. Özellikle PKK ile mücadelede alan üstünlüğü sağladı.'' açıklamasında bulundu.

Özdemir'in PKK'nın son dönemde bitme noktasına geldiğini hatırlatarak, ''Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK'ya, tek bir mühendis sayesinde nasıl seviye farkı attığı ortaya çıktı. Selçuk Bayraktar'ın dün ve bugün yaptığı açıklamalara bakınca aklı başında düzgün bir mühendis görüyorum.'' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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