Yaşlı hasta bakım merkezi çalışanlarına test şartı
|08 Mayıs 2020 21:58
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Elazığ Valiliği, kentte faaliyet gösteren kamu, özel rehabilitasyon, yaşlı ve hasta bakım merkezlerinde her vardiya değişiminde çalışacak personele korona virüs (Covid-19) testinin yapılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.
Korona virüs salgını nedeniyle toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararları Valilik açıkladı.
Açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren kamu ve özel rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım ve hasta bakım merkezlerinde her vardiya değişiminde çalışacak personele Covid-19 testinin yapılmasına, bu işyerlerinde koruyucu maske ve eldiven takmanın zorunlu hale getirilmesine, çalışanlara günlük ateş ölçümünün yapılmasına, ateşi yüksek çıkanların bu alanlara alınmadan ivedilikle ilgili sağlık birimine bildirilmesine, yeni hastalar için izolasyon alanı oluşturup 14 gün orada bekletilmelerine ve yukarıda sayılan merkezlere ziyaretçi girişlerinin yasaklanmasına karar verildi" denildi.
Ayrıca kentte Kapalı Çarşı, Buğday Pazarı, Sarraflar Çarşısı'nın 11 Mayıs itibariyle açılacağı belirtilen açıklamanın devamında, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere görevli bütün çalışanların koruyucu maske ve eldiven takmasının zorunlu hale getirildiği ifade edildi.
Öte yandan kapalı çarşıda 150 kişiden fazla bulundurulmayacağı, 10 metre kareye bir müşteri düşecek şekilde hizmet vereceği kaydedildi.
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