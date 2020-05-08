Kısa yoldan Beylikdüzü'ne gidecekti, çalılıkta mahsur kaldı
Beylikdüzü'nde gideceği yere kısa yoldan geçmek isterken dikenli çalılık alanda mahsur kalan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
|08 Mayıs 2020 22:05
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Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi bölgesinde yaşandı.
Ali A. adlı kişi, Mermerciler sanayi sitesinden, Ada Çiftliği Caddesi'ne kestirme yol olan dikenli alandan geçmek istedi. Ali A. bir süre ilerledikten sonra dikenli çalılıkların arasında mahsur kaldı.
Ali A.'nın bildirmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan Ali A.'yı bir itfaiye eri sırtında taşıdı.
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