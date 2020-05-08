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Sağlıkçıyım dedi, bekçiye kızarak maskeyi yırtıp yere attı

Taksim'de sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kişi, maskesiz İstiklal Caddesi'ne girince bekçiler ceza yazdı. Bekçilere, 'Sen kimsin' diyerek tepki gösteren şahıs, cebinden çıkarttığı maskeyi kameralara göstererek, "Bunlar maske değil' diyerek yırtıp yere attı.
 08 Mayıs 2020 22:26
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Sağlıkçıyım dedi, bekçiye kızarak maskeyi yırtıp yere attı

Taksim'de sağlıkçı olduğunu söyleyen bir kişi, maskesiz İstiklal Caddesi'ne girince bekçiler ceza yazdı. Bekçilere, 'Sen kimsin' diyerek tepki gösteren şahıs, cebinden çıkarttığı maskeyi kameralara göstererek, "Bunlar maske değil' diyerek yırtıp yere attı.

Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında son günlerde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk olunca meydan ve caddede maske zorunluluğu getirildi. Akşam saatlerinde yeniden kalabalıklaşan İstiklal Caddesi'nde bekçiler ve Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler yan yana yürüyen vatandaşların yanlarına giderek sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara da idari para cezası işlemi uygulandı.

Kendisini uyaran bekçilere 'Sen kimsin' diye tepki gösterdi

Bekçilerin denetimleri sırasında sağlıkçı olduğunu ifade eden Yılmaz E. isimli bir vatandaş maskesiz görülmesi üzerine durduruldu. Maskesinin cebinde olduğu görülen adama 3 bin lira idari para cezası işlemi uygulandı. Bekçilere 'Sen kimsin?' ve 'Artist' gibi ifadelerde bulunan Yılmaz E., ceza yazan bekçiye de 'Çabuk yaz' diyerek tepki gösterdi.

Cebinden çıkarttığı maskeyi yırtarak yere attı

Yılmaz E. kendisine yöneltilen "Maske takmadınız. Ceza yediniz. Ne söyleyeceksiniz?" sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Yılmaz E., maske takmanın çözüm olmadığını ve taktığımız maskelerin bezden yapılma, kalitesiz olduğunu iddia etti. Yılmaz E., daha sonra sinirlenerek elindeki maskeyi yırtıp attı ve maskesiz bir şekilde yoluna devam etti. İyi bir sağlıkçı olduğunu iddia eden adamın tavrı ise pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı
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