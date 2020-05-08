Valilikten, bekçinin ayağından vurduğu şahısla ilgili açıklama
|08 Mayıs 2020 22:29
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Açıklamada, "Arnavutköy İlçemiz Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 06.05.2020 günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' olayı ile ilgili olarak; Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan 34 AT 8.. plakalı araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.A'yı yaralamıştır." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çıkan arbede sırasında Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D.'i sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Şüpheli Y.D hakkında 'yağma' suçundan cezaevi kayıtları olduğu tespit edilmiş olup, başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir."Bekçi, sopayla kendisine saldıran kişiyi ayağından vurdu
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