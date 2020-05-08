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Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı

Bursa'da iki ailenin çocuklarının tartışmasına büyükler de karışınca taş ve sopalar havada uçuştu. Çıkan kavgada araçların camların kırılırken, 4 kişi de yaralandı. O anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekipleri kısa sürede kavgaya müdahale ederek şahısları gözaltına aldı
 08 Mayıs 2020 22:57
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Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı

Bursa'da iki ailenin çocuklarının tartışmasına büyükler de karışınca taş ve sopalar havada uçuştu. Çıkan kavgada araçların camların kırılırken, 4 kişi de yaralandı. O anlar ise kameraya yansıdı. Polis ekipleri kısa sürede kavgaya müdahale ederek şahısları gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışmaya büyükler de karışınca olay kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederek öfkeli iki grubu ayırmayı başardı. Kavgada yaralanan 2'si kadın toplamda 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öfkeli iki grubu ayıran polis ekipleri tekrar aynı olayların yaşanmaması için çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, olaya karışan kişileri gözaltına aldı.
İhlas Haber Ajansı
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