İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı.
|08 Mayıs 2020 23:12
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
09 Mayıs 2020 00:36
|İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
09 Mayıs 2020 00:33
|Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı
09 Mayıs 2020 00:29
|9 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2020 00:10
|Bakan Karaismailoğlu: Bu tünel bittiğinde Ankara-İstanbul hattı kısalacak
08 Mayıs 2020 20:45
|Bakan Çavuşoğlu: Vakit uluslararası dayanışma ve uyumlu çalışma vaktidir
08 Mayıs 2020 19:55
|Bakan Koca'dan klipli mesaj... 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet'
08 Mayıs 2020 19:29
|AVM'ler ile birlikte camiler de açılacak mı?
08 Mayıs 2020 16:47
|Sırrı Süreyya Önder: HDP kongresinde mikrop kaptım
08 Mayıs 2020 16:44
|CHP: Bilim Kurulu'nda konuşulanlar kamuoyu ile paylaşılsın
08 Mayıs 2020 16:36