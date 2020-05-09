DMO'dan maske teminine dair açıklama
|09 Mayıs 2020 00:04
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Devlet Malzeme Ofisi kamu kurumları ve işyerlerinin maske teminine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada kamu kurumlarının DMO sistemi üzerinden, özel işyerlerinin ise üyesi oldukları şirketler aracılığı ile talepte bulunabilecekleri belirtildi.
İşte Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) açıklaması
Kamu kurumu olarak nasıl maske talebinde bulunurum?
Buradan müşteri girişi yaparak kurumunuz veya yurtdışı teşkilatınız için yada hibe olarak maske talebinde bulunabilirsiniz. Üyelik hesabınız yoksa öncelikle buradan müşteri üyeliği yapmanız gerekmektedir.
Özel sektör olarak nasıl maske talebinde bulunurum?
Şirketinizin üyesi olduğu oda ile iletişime geçerek talebinizi takip edebilirsiniz.
Talep edilen maskeler nasıl ulaştırılacak?
DMO maske dağıtımında ana dağıtım planlamasını yapmaktadır. Bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektör firmaları valilikler aracığıyla talep ettikleri maskelere ulaşabiliceklerdir. DMO bildirilen taleplere uygun oranda maskeleri koordineli bir şekilde valiliklere ulaştıracaktır.
Maske talepleri sürekli olarak yenilenmeli midir?
Hayır. DMO Koronavirüs Pandemisine karşı uygulanan politikalara uygun olarak belirli periyodlarda maske taleplerinizi karşılayacaktır.
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