1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DMO'dan maske teminine dair açıklama

Devlet Malzeme Ofisi kamu kurumları ve işyerlerinin maske teminine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada kamu kurumlarının DMO sistemi üzerinden, özel işyerlerinin ise üyesi oldukları şirketler aracılığı ile talepte bulunabilecekleri belirtildi.
 09 Mayıs 2020 00:04
Yazdır
DMO'dan maske teminine dair açıklama

Devlet Malzeme Ofisi kamu kurumları ve işyerlerinin maske teminine yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada kamu kurumlarının DMO sistemi üzerinden, özel işyerlerinin ise üyesi oldukları şirketler aracılığı ile talepte bulunabilecekleri belirtildi.

İşte Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) açıklaması

Kamu kurumu olarak nasıl maske talebinde bulunurum?

Buradan müşteri girişi yaparak kurumunuz veya yurtdışı teşkilatınız için yada hibe olarak maske talebinde bulunabilirsiniz. Üyelik hesabınız yoksa öncelikle buradan müşteri üyeliği yapmanız gerekmektedir.

Özel sektör olarak nasıl maske talebinde bulunurum?

Şirketinizin üyesi olduğu oda ile iletişime geçerek talebinizi takip edebilirsiniz.

Talep edilen maskeler nasıl ulaştırılacak?

DMO maske dağıtımında ana dağıtım planlamasını yapmaktadır. Bu kapsamda kamu kurumları ve özel sektör firmaları valilikler aracığıyla talep ettikleri maskelere ulaşabiliceklerdir. DMO bildirilen taleplere uygun oranda maskeleri koordineli bir şekilde valiliklere ulaştıracaktır.

Maske talepleri sürekli olarak yenilenmeli midir?

Hayır. DMO Koronavirüs Pandemisine karşı uygulanan politikalara uygun olarak belirli periyodlarda maske taleplerinizi karşılayacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
09 Mayıs 2020 01:44		 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çiçekçilere izin var
09 Mayıs 2020 00:08
İçişlerinden 81 ile 'ticari taksi' genelgesi
08 Mayıs 2020 20:59		 Bakan Koca'dan 'riski görün' paylaşımı
08 Mayıs 2020 20:29
Dört ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
08 Mayıs 2020 20:22		 Bakan Selçuk: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
08 Mayıs 2020 20:15
Apartmanlar mı müstakil evler mi daha riskli?
08 Mayıs 2020 18:49		 Savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı sonlandıracak önemli adım
08 Mayıs 2020 18:25
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
08 Mayıs 2020 17:40		 Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği adaylık ilanı
08 Mayıs 2020 16:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:55 - Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı01:44 - Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu00:55 - MEB'den, 513 şube müdürü atamasına dair açıklama00:36 - Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu00:33 - İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı00:29 - Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı00:16 - Belediye, dans ederek sokakları temizleyen işçiye klip çekti00:10 - 9 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:08 - 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çiçekçilere izin var00:04 - DMO'dan maske teminine dair açıklama
00:04 - AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı00:01 - 24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı23:51 - Ağrılıların kan bağışı duyarlılığı hastalara umut oluyor23:23 - Epilepsi hastası çocukların oruç tutarak ataklardan kurtulabilecek23:12 - İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti22:57 - Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı22:49 - Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı22:37 - Finans çetesi suçüstü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
DMO'dan maske teminine dair açıklama
Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
MEB'den, 513 şube müdürü atamasına dair açıklama
Belediye, dans ederek sokakları temizleyen işçiye klip çekti
Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sense 8 1
bi çay içelim 1
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
hamur işi 2
ekonomik kriz 4
askıda fatura uygulaması 3
makarna 3
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 2
kamuda esnek çalışma düzeninin iptal olması 1
dış güçler 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam