İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
|09 Mayıs 2020 00:33
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 3 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracının Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, üretimi Baykar Savunma tarafından gerçekleştirilen 3 adet Bayraktar TB2'nin Jandarma Genel Komutanlığına teslim edildiğini ve bu çerçevede envantere giren insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı sayısının 107'ye ulaştığını bildirdi.
Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma Genel Komutanlığı'na 3 adet #Bayraktar TB2 teslimatı gerçekleştirdik. Böylece envantere giren İHA/SİHA sayısı 107'ye ulaştı. Milli Teknoloji Hamlesi ile çıktığı yolda ülkemizin her kritik döneminde gönülden işe koyulan Baykar Savunma'yı tebrik ediyorum."
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