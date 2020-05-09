24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalında istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet araştırma görevlisi alımı, 13 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz konusu ilana başvuracak adaylarda; "İLAHİYAT YA DA EŞDEĞER BİR FAKÜLTE MEZUNU OLUP KELAM BİLİM DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK." şartı aranmıştır.

Araştırma görevlisi kadrosuna yapılan başvurular sonucunda, 30 Nisan 2020 tarihinde Üniversite ana sayfasından ön değerlendirme sonuçları ilan edilmiştir. (Ulaşmak için TIKLAYINIZ.)

Ön değerlendirme sonuçlarını incelediğimizde;

-Araştırma görevlisi kadrosuna toplam 24 kişinin müracaat ettiği,

-Son sıradaki adayın puan sıralamasına (Kişinin ALES'i 74, yabancı dil puanı 61) göre bakıldığında normalde sıralamaya girebilecek durumda olan birçok adayın ONAYSIZ EVRAK, EKSİK EVRAK, EKSİK BELGE gibi çeşitli nedenlerle sınava alınmadığı,

-Elenen adayların puanlarına bakıldığında, ALES puanı 86, dil puanı ise 96 gibi çok yüksek puanlı adaylar olduğu,

Görülmektedir. Toplamda 10 kişi "Hak Kazandı" olarak ilan edilmiştir.)

Bunun üzerine, devam eden durum sonucunda 06 Mayıs 2020 tarihinde giriş sınavı yapılmıştır. Bu sefer, giriş sınav sonuçlarına baktığımızda; (Ulaşmak için TIKLAYINIZ)

-Diğer yüksek puanlı adayların ONAYSIZ EVRAK, EKSİK EVRAK, EKSİK BELGE gibi elenmeleri sonucu, 69 toplam ortalama puanıyla 10 uncu sıradan sınava giren adayın, araştırma görevlisi sınavını kazandığı,

-Sınava giren diğer 7 adayın 38 ila 12 gibi çok düşük seviyede puan aldıkları,

Anlaşılmaktadır.

Yukarıda özetlediğimiz duruma bakıldığında sınava giren adayların bize gelen soruları üzerine kendisi de İlahiyat Fakültesi Profesörü olan Rektör Alim YILDIZ'a aşağıdaki soruları yöneltmek istiyoruz:

1- "ONAYSIZ EVRAK, EKSİK EVRAK, EKSİK BELGE" açıklamaları ile ön değerlendirmede elenen adaylara yönelik olarak hangi belgelerinin bu şartları taşımadığı doğrudan yazılarak kişilerin iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde aydınlatılması ve bilgilendirilmesi daha uygun olmaz mı?

2- Bir ilahiyat öğretim üyesi olarak yüksek puanlı bu kadar adayın ne olduğu belli olmayan şartlardan dolayı elenmeleri sizleri üzmüyor mu?

3- Giriş sınavından bir adayın en yüksek puanı alıp diğer adayların çok düşük puanlar alması sınavın ölçme yönteminde bir gariplik olduğu hissini sizde de uyandırıyor mu?

4- Adayların bu sınavda şaibe olduğu iddiaları doğru mudur?

5- Bu sınavı iptal edip kadroyu yeniden ilan ederek adaylara yeni bir başvuru şansı vermek ister misiniz?