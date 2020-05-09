AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
|09 Mayıs 2020 00:04
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İlk kez online sistemde yapılan AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı.
AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere bugün 23.00'de açıklandığı bildirimi geldi.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve 20 gün sürmüştü.
2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da 'aof.anadolu.edu.tr' adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşılabiliyor.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.
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