1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
 09 Mayıs 2020 00:04
Yazdır
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı

İlk kez online sistemde yapılan AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı.

AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere bugün 23.00'de açıklandığı bildirimi geldi.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve 20 gün sürmüştü.

2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da 'aof.anadolu.edu.tr' adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşılabiliyor.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.

Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÜAK'tan doçentlik sözlü sınavları hakkında açıklama!
07 Mayıs 2020 14:11		 YÖK'ten engelli öğrencilerin uzaktan eğitiminde yeni karar
07 Mayıs 2020 12:12
Türk akademisyen, uluslararası ödüle layık görüldü
05 Mayıs 2020 23:00		 YÖK bursiyeri 800 doktoralı, Kovid-19 aşı ve ilaç çalışmaları için hazır
05 Mayıs 2020 11:22
TYT sınav süresi artırıldı, baraj puanı düşürüldü
05 Mayıs 2020 00:48		 Covıd-19 sebebiyle kayıt donduran öğrenciler araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilir mi?
03 Mayıs 2020 00:27
Türk profesörden alkışlanacak başarı
02 Mayıs 2020 09:02		 2020 YKS tarihinin öne alınma ihtimaline tepki var
02 Mayıs 2020 02:32
'Dijital Eğitim' projesine yeni üniversiteler katıldı
01 Mayıs 2020 10:38		 İÜ, dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişini görüntüledi
30 Nisan 2020 11:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:55 - Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı01:44 - Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu00:55 - MEB'den, 513 şube müdürü atamasına dair açıklama00:36 - Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu00:33 - İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı00:29 - Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı00:16 - Belediye, dans ederek sokakları temizleyen işçiye klip çekti00:10 - 9 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:08 - 24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Çiçekçilere izin var00:04 - DMO'dan maske teminine dair açıklama
00:04 - AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı00:01 - 24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı23:51 - Ağrılıların kan bağışı duyarlılığı hastalara umut oluyor23:23 - Epilepsi hastası çocukların oruç tutarak ataklardan kurtulabilecek23:12 - İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti22:57 - Bursa'da çocukların kavgasında kan döküldü: 4 yaralı22:49 - Bu hastanede son korona hastası da yoğun bakımdan çıktı22:37 - Finans çetesi suçüstü yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
DMO'dan maske teminine dair açıklama
Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
MEB'den, 513 şube müdürü atamasına dair açıklama
Belediye, dans ederek sokakları temizleyen işçiye klip çekti
Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gazete 2
yarım 4
maskov87 2
250 milyon maske dağıttık 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
doların kanatlanması 4
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 3
terörize olmak 1
tesadüf 1
vis a vis 2
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Naklen Müfettiş/Başmüfettiş Alım İlanı
Çankırı Köylere Hizmet Götürme Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Din İşleri Yüksek Kuruluna 24 üye seçilecek
Malatya Turut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Eskişehir Espark Geçici 25 İşçi Alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam