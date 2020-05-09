MEB'den, 513 şube müdürü atamasına dair açıklama
Mahkeme Kararı Gereği Gerçekleştirilen Taşra Teşkilatı 513 Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
|09 Mayıs 2020 00:55
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Mahkeme Kararı Gereği Gerçekleştirilen Taşra Teşkilatı 513 Şube Müdürlüğü Görevde Yükselme Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru
Bakanlığımızın Taşra Teşkilatı 513 Şube Müdürü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama için mahkeme kararı gereği yeniden sözlü sınava alınan adayların (lehine verilen mahkeme kararı kaldırılan adaylar hariç olmak üzere) sözlü sınav puanları Bakanlığımızın internet sayfasında yayımlanmıştır.
Adaylar sözlü sınav puanlarını aşağıda yer alan link üzerinden öğrenebileceklerdir.
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