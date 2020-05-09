Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
Çorum ve Ağrı'dan sonra Amasya Valiliği de esnek çalışmayı sonlandırdı
|09 Mayıs 2020 01:44
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Çorum ve Ağrı Valiliklerinden sonra Amasya Valisi Osman Varol da "vaka artış hızının yavaşlaması, salgının etkilerindeki azalma ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmelerden dolayı" dönüşümlü ve uzaktan çalışma sisteminin (esnek çalışma) 8 Mayıs'tan geçerli olmak üzere iptal edildiğini belirtti.Ağrı Valiliği de esnek çalışmaya bağlı idari izinleri kaldırdı
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