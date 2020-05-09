Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı
Çankırı Devlet Hastanesinde yapılan usulsüzlükler sonucu kamuya uğratılan zarar ilgili şahıslara tebliğ edilmeye başlandı.
|09 Mayıs 2020 01:55
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Çankırı Devlet Hastanesinde yapılan usulsüzlükler sonucu kamuya uğratılan zarar ilgili şahıslara tebliğ edilmeye başlandı.
Çankırı Postasında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 18 sağlık çalışanına 372 bin lira zimmet çıkartıldı. Yasal faizi ile birlikte devlete ödenmesi istenen meblağ Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Arif Aslan imzası ile ilgililere tebliğ edilmeye başlandı.
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