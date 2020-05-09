Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti
|09 Mayıs 2020 02:15
|Yazdır
İstanbul'da Beylikdüzü- Haramidere istikametinde seyreden bir araca, 70 km/s hız sınırında toleranslı sınır olan 77 km/s'i 79 kms/ ile ihlal eden bir araca 235 TL idari para cezası kesilmiştir.
Avukat Büşra Kanpalta tarafından müvekkili adına açılan davada, Büyükçekmece
Sulh Ceza Hakimliği,
1- Bölgede hız sınırının minibüs türü araçlar için dahi 70 km/s olduğu,
2- Aradaki 2 km'lik farkı trafik akışına göre ayarlamanın zor olduğu, hız göstergelerinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğu
3- Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü yapılsa dahi 2 km/s'lik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılması
gerekçeleriyle, cezanın iptaline karar vermiştir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastaya yanlış ilaç veren eczacı kalfasına para cezası
30 Mart 2020 20:39
|AİHM, FETÖ'nün 'MİT mahrem imamı'nın kaçırıldığına ilişkin başvuruyu düşürdü
30 Mart 2020 11:04
|AİHM, FETÖ sanığı Kuseyri'nin başvurusunu 'kabul edilemez' buldu
26 Mart 2020 11:14
|Uyuşmazlık Mahkemesinden 2 önemli karar
18 Mart 2020 14:33
|Korononavirüs mahkeme kararını değiştirdi!
14 Mart 2020 15:49
|Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı
12 Mart 2020 18:29
|Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene beraat
26 Şubat 2020 19:23
|7 yıl sonra sonuçlandı: Kopan parmağın bedeli 12 bin TL!
22 Şubat 2020 21:01
|Hemşire'ye şiddete 6 bin TL para cezası
19 Şubat 2020 23:23
|'Vatana zarar veriyor' dediği firmaya 20 bin lira tazminat ödedi
02 Şubat 2020 21:42