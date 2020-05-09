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Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti

Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, hız sınırı 70 km/s olan yerde 79 km/s hızla giden araca kesilen 235 TL bedelli ceza tutanağının kaldırılmasına karar verdi.
 09 Mayıs 2020 02:15
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Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti

İstanbul'da Beylikdüzü- Haramidere istikametinde seyreden bir araca, 70 km/s hız sınırında toleranslı sınır olan 77 km/s'i 79 kms/ ile ihlal eden bir araca 235 TL idari para cezası kesilmiştir.

Avukat Büşra Kanpalta tarafından müvekkili adına açılan davada, Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği,
1- Bölgede hız sınırının minibüs türü araçlar için dahi 70 km/s olduğu,
2- Aradaki 2 km'lik farkı trafik akışına göre ayarlamanın zor olduğu, hız göstergelerinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğu
3- Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü yapılsa dahi 2 km/s'lik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılması
gerekçeleriyle, cezanın iptaline karar vermiştir.

Memurlar.Net - Özel

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