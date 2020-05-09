Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti

İstanbul'da Beylikdüzü- Haramidere istikametinde seyreden bir araca, 70 km/s hız sınırında toleranslı sınır olan 77 km/s'i 79 kms/ ile ihlal eden bir araca 235 TL idari para cezası kesilmiştir.

Avukat Büşra Kanpalta tarafından müvekkili adına açılan davada, Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği,

1- Bölgede hız sınırının minibüs türü araçlar için dahi 70 km/s olduğu,

2- Aradaki 2 km'lik farkı trafik akışına göre ayarlamanın zor olduğu, hız göstergelerinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğu

3- Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü yapılsa dahi 2 km/s'lik hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılması

gerekçeleriyle, cezanın iptaline karar vermiştir.