14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı

Resmi Gazetede yayımlanan atama kararnamesine göre, Hamza Cebeci Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığına atanırken, 14 ile yeni il müftüleri atandı, 2 kültür ve turizm il müdürü de görevden alındı

İŞTE ATAMA KARARNAMELERİ

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953 Düzce Gümüşova doğumlu. Evli ve 4 çocuk babası.

TAHSİL HAYATI : İlk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu.1974'de Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti.Duisburg'da lisan öğrenimi (6 ay), Duisburg Polman'da Tyhsen firmasında makine üzerine staj (6 ay) yaptı. Krefeld üniversitesinde hazırlık okulu, Dortmund'da makine mühendisliği tahsili, yine Dortmund'da mimarlık tahsili ve buradan yüksek mimar olduktan sonra aynı şehirde 1 yıl inşaat ekonomisi okudu.

SPOR HAYATI : Gümüşova sporda kaptan olarak futbol oynadı. Köprübaşı sporda futbol, Düzce karmasında futbol, Bilecik lisesinde futbol (kaptan), Bilecik Küplü sporda futbol oynadı. Bilecik Lisesinde serbest güreş.1972 yılında 62 kg. Bilecik şampiyonu, liseler arası şampiyonada Türkiye üçüncüsü. Almanya'da Ober Hausen'de Türk gücü takımını kurdu ve kaptanı olarak futbol oynadı. Bir süre Krefeld üniversitesinde futbol oynadı.1977'de sporu tamamen bırakıp cemiyet işlerine yöneldi.

CEMİYET HAYATI :1976'da Krefeld üniversitesinde 9 talebe arkadaşı ile İslamcı Gençlik teşkilatını kurdular, daha sonra bu kuruluş Avrupa İslamcı Gençlik oldu ve Hamza CEBECİ genel başkanlığına getirildi.1979'da evlenen Hamza CEBECİ, bu vazifeden kendi isteğiyle ayrıldı. Sırasıyla yüksek tahsil talebe birliği eğitim ve burs işlerini yürüttü. Gençlik genel sekreterliğini yaptı. Milli görüş genel merkez icra heyeti görevinde bulundu. Avusturya koordinatörlüğü görevini yaptı. A.M.G.T. Hac organizesini yürüttü. 1984'de Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 1985'de Amasya'da kısa dönem askerliğini yaptı.

TİCARİ YÖNÜ: 1986 'da Cumaova'da petrol istasyonu kurdu. 1987'de 7 arkadaşıyla İnka İnşaat A.Ş.'yi kurdular. 3 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 1991'de Cebeci İnşaatı kurdu. 1992'de 4 arkadaşıyla Işık İnşaatı kurdular. 1994 yılında İstanbul'a yerleşti, 5 arkadaşıyla Cemre İnşaat A.Ş.'yi kurdular ve bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1996'da İnka İnşaat Itd. Şti. Kurdu. 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibidir

TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL FAALİYETLERİ : 1987' de RP Bolu milletvekili adayı, 1989 'da Cumaova meclis üyesi, Düzce İlme Hayra Hizmet Vakfı yönetim kurulu üyesi, 1990 Düzce İmam Hatip Derneği Başkanı 1989-1992 Sakarya İl Müfettişi, 1994 İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 1996'da İstanbul'daki Düzceliler Derneği kurucu başkanı. AK Parti kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu. AK Parti Avrupa örgütlenmesinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. 2004 Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Vekilliği. Üsküdar Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı. Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığı. İBB İmar Komisyonu Raportörlüğü. İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı. 2008-2009 yılı İBB Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyeliği. 2013 Adım Grubu İş Adamları Başkanlığı. 2012 Darülaceze İdare Meclisi üyeliği. İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. 2010 Uluslararası Vuslat Derneği - Vuslat Platformu Başkanı ve 2015 Darülaceze Başkanlığı yapmaktadır.