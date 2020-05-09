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7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
 09 Mayıs 2020 02:37
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7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu

İŞTE KURULAN VE KAPATILANLAR
Memurlar.Net
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