7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
|09 Mayıs 2020 02:37
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