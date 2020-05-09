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21 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede, aralarında bakanlıkların da olduğu 21 kurumun dolu ve boş kadro cetvellerinde değişiklik yapıldı.
 09 Mayıs 2020 02:43
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21 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, SGK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı, TOKİ, Türk Patent, TÜİK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumlarının dolu ve boş kadro cetvellerinde değişiklik yapıldı. Tıklayınız.
Memurlar.Net
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