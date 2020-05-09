1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altun: Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, muhalefetin Türk ekonomisine yönelik operasyonları desteklediğini öne sürerek, "Çok iyi biliyoruz ki insanlık tarihinin salgın örneklerine baktığımızda erken başarı sağlayan ülkeler, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebiliyorlar. Ekonomi yönetimimize saldıranlar, Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar" dedi.
 09 Mayıs 2020 02:58
Yazdır
Altun: Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlık, tarihin zorlu dönemlerinden birinden daha geçiyor. Türkiye olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmek için her alanda çok değerli bir mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tecrübeyle sabittir ki millet devlet ne zaman el ele verse sonuç hep zafer olmuştur. Gerek sağlık sektöründe gerekse de diğer alanlarda iyi bir sınav verdik, vermeye devam ediyoruz. Nasıl ki terörle mücadelede önemli başarılar elde etmişsek ve bu başarıları devam ettirebiliyorsak bu krizi de aynı şekilde devlet millet bütünleşmesiyle, dayanışmasıyla aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, salgınla mücadele süresince fiziki mesafenin temini, sağlık sisteminin ayakta kalması, temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili üretim ve tedarik zincirlerinin aksamaması ile kamu düzeninin korunması konularında dünyaya örnek adımlar atıldığını vurguladı. Türkiye'nin salgınla mücadelede başarısının anahtarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin avantajlı yönetimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği olduğunu kaydeden Altun, şu açıklamada bulundu:

"Onun gayreti, Cumhur İttifakı'nın desteği ve milletin onayıyla getirilen yeni sistem, bu krizde milletimizin övgüsüne yeniden mazhar olmuştur. Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarımız devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir titizlikle devam etti. Salgınla mücadelede elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın 'Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz' sözlerini düstur edindiğimiz ve bunun için durmaksızın çalıştığımız günlerden geçiyoruz."

'ANTİDEMOKRATİK MUHALEFET'

"Türkiye böylesine bir ivme yakalamış, salgınla mücadelede parmakla gösterilen bir başarıyı sağlamışken, maalesef yalan, hurafe ve kinden beslenen gayri milli bir muhalefet bizleri paçalarımızdan aşağıya doğru çekmeye çalışmaktadır. Çabaları beyhudedir" diyen İletişim Başkanı Altun, demokratik siyasetin asli unsuru olarak tanımladığı muhalefetin ülke ve kamu çıkarına hareket etmesi durumunda başlarının tacı olduğunu ancak; karşılarında Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, terör örgütlerinden medet uman ve milletin değerleriyle kavga eden antidemokratik bir muhalefet olduğunu kaydetti.

'KİMDEN YANASINIZ?'

Muhalefetin, Türk ekonomisine yönelik operasyonları açıkça desteklediğini öne süren Altun, "Bu gayrı milli muhalefet, şimdi de Türkiye'nin salgın sonrasında ekonomi alanında bir kriz yaşayacağı beklentisiyle ellerini ovuşturmakta, bu yönde küresel güç odaklarının ekonomi yönetimimize yönelik operasyonlarını ve hamlelerini açıkça desteklemektedir. O zaman şu soruyu sormak kaçınılmazdır. Kimden yanasınız? Dünyayı eşitsizlikler inşa ederek sömüren ve vahşi ekonomik düzenin temsilciliğini yapan küresel güç odaklarının hadsiz saldırılarından medet umduğunuza göre, bizden, bu ülkeden, milletten, Türkiye'den yana değilsiniz. Çok iyi biliyoruz ki insanlık tarihinin salgın örneklerine baktığımızda erken başarı sağlayan ülkeler, salgını kontrol altına aldıktan sonra ekonomik sıçrama gerçekleştirebiliyorlar. Ekonomi yönetimimize saldıranlar, Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar" dedi.

'KÖTÜYE DEĞİL, İYİYE GİDECEĞİZ'

Türkiye'nin ekonomi yönetimi ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırı düzenlendiğini söyleyen Altun, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Ekonomimize, ekonomi yönetimimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a yönelik saldırıların arkasında ülkemizin 'post-Korona' döneminde gerçekleştireceği ekonomik ve sosyo-politik sıçramayı engellemek, ülkemizi yeniden 18 yıl öncesinin bağımlılık düzenine mahkum etmektir. Evet, darbelerden, doğal afetlerden, terörden ve salgın hastalıklardan medet uman ancak bunların hiçbirinden bekledikleri sonucu elde edemeyen küresel ve onların güdümündeki ulusal vesayet odaklarının son umudu ekonomimizin kötü gitme ihtimali. Kötüye değil, iyiye gideceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mutabakat sözde kaldı
09 Mayıs 2020 07:40		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı
09 Mayıs 2020 04:42
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
09 Mayıs 2020 00:36		 İsmail Demir, envantere giren İHA/SİHA sayısını açıkladı
09 Mayıs 2020 00:33
Fahrettin Koca, pazarcının uyarısını paylaştı
09 Mayıs 2020 00:29		 9 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2020 00:10
İlk yurt içi yük treni Marmaray'dan geçti
08 Mayıs 2020 23:12		 Bakan Karaismailoğlu: Bu tünel bittiğinde Ankara-İstanbul hattı kısalacak
08 Mayıs 2020 20:45
Bakan Çavuşoğlu: Vakit uluslararası dayanışma ve uyumlu çalışma vaktidir
08 Mayıs 2020 19:55		 Bakan Koca'dan klipli mesaj... 'Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet'
08 Mayıs 2020 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:20 - Kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası08:07 - Sınav tarihi değişti, özel ders talebi arttı07:59 - Muş ve Siirt'te 2 köy karantinaya alındı07:40 - Mutabakat sözde kaldı07:16 - Virüsün belinini kırılmasının ardından psikolojik mücadele başlıyor06:50 - Anadolu baroları daha güçlenecek06:41 - Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim06:10 - Sosyal mesafe on santim!05:07 - İntihar eden emekli polis memurunun üzerinden not çıktı04:42 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı
03:04 - SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı03:02 - Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik03:00 - Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği yayımlandı02:58 - Altun: Türkiye'nin salgından güçlenerek çıkmasından korkuyorlar02:55 - Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak02:47 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik02:43 - 21 kurumun dolu ve boş kadro kararnamesi yayımlandı02:37 - 7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
Mahkeme, 2 km'lik hız aşım cezasını, 3 gerekçeyle iptal etti
DMO'dan maske teminine dair açıklama
Sağlık Bakanlığı 18 personele 372 bin TL zimmet çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıkıp gelmek 2
iyi geceler sözlük ben yatıyorum 3
Üniversitelerin 15 haziran'da açılması 1
Galatasaray 2
corona virüs vaka sayısı 1
geceye bir şiir bırak 1
biz sizi arayacağız 3
İletiler kısmına gelen yenilik 2
250 milyon maske dağıttık 2
ekonomik kriz 4
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam