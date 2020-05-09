SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı
9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı
|09 Mayıs 2020 03:04
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9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, SUT Uygulama Tebliğinde ve Fiyatlandırma Komisyonu Kararında değişiklik yapıldı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.
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