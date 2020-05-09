Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya takipçilerini selamladı.
|09 Mayıs 2020 04:42
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Erdoğan, Twitter'da #GeceyebirErdoğanSelamı etiketiyle paylaşılan ve kısa sürede yayılarak sosyal medya platformunda gündem olan paylaşımları karşılıksız bırakmadı.
Erdoğan, Türk bayrağı simgesiyle, "#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim... Ve Aleykümselam." paylaşımı yaptı.
Siyasiler başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, destek verdikleri Erdoğan'ın gerek sözlerini, gerekse Erdoğan'a temennilerini paylaştı. Bazı paylaşımlarda Erdoğan'ın fotoğraflarına ve videolarına da yer verildi.
#GeceyebirErdoğanSelamı bırakan kardeşlerim...Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 9, 2020
Ve Aleykümselam. 🇹🇷
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