İntihar eden emekli polis memurunun üzerinden not çıktı
|09 Mayıs 2020 05:07
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Avcılar'da boş bir arsada silahla intihar eden emekli polis memurunun üzerinden not çıktı. Çıkan notta " Ben Bedrettin DURSUN emekli özel harekat polisiyim Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin" ifadelerinin olduğu öğrenildi.
Olay saat 01.00'da Avcılar İlçesi Cihangir Mahallesi Sarı Asma Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre evinden ayrılan emekli polis memuru boş araziye geldi. Boş arazide silahı ile intihar eden emekli polis hayatına son vermişti.
Alınan ihbar üzerine ise olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ayrıca olay yerine çok sayıda resmi ve özel harekat polisi sevk edilmişti. Olayın meydana geldiği boş arazide şerit içine alınmıştı. Araziye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını gerçekleştirmişti. Emekli polisin cansız bedeni morga kaldırılmıştı.
İntihar eden polis memurunun ismi belli oldu, üzerinden de not çıktı
İntihar eden polis memurunun özel harekat görevinden emekli olduğu adının ve soyadının Bedrettin Dursun olduğu öğrenildi. Ayrıca polis memurunun üzerinden çıkan notta " Ben Bedrettin DURSUN emekli özel harekat polisiyim Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin" ifadelerinin olduğu öğrenildi.
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