Sosyal mesafe on santim!

Koronavirüsle mücadelede elde edilen başarılı grafik, tabloyu tersine çevirebilecek bir rehavete neden oldu. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın kademeli normalleşme uyarılarına rağmen, sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu. Endişe yaratan görüntülerin en önemli merkezi, vaka sayısında başı çeken İstanbul oldu.

MASKE VAR MESAFE YOK

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının da etkisiyle son iki günde sokak ve yollarda kalabalıklar arttı. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli insan hareketliliği yaşandı. İstiklal Caddesi'nde anneler günü alışverişine çıkanların da kalabalığı ile sosyal mesafenin kaybolduğu gözlendi. Mağazalardaki çalışanların eldiven, maske ve koruyucu siperlik kullandıkları gözlenirken, bazı mağazaların girişlerinde bekleyen görevliler ateş ölçümü yaptı. Eminönü'nde öğle saatlerine doğru hareketlilik zirve yaptı. Birçok vatandaş alışveriş yapmak için otobüs, vapur ve özel araçlarıyla Eminönü'ne akın etti. Ağızlarında maske olsa da sosyal mesafe kuralının uygulanmadığı görüldü.

TRAFİK FELÇ OLDU

Araç trafiği belli bölgelerde oldukça yoğun seyretti. Sosyal izalosyon kurallarına uyulduğunda yüzde 5'e kadar düşen trafik yoğunluğu salgın öncesindeki haline geri döndü. Son 2 günde yollarda yüzde 40'a ulaşan yoğunluklar oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Yasağın bitmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı.



TOPLU TAŞIMA HINCA HINÇ

Toplu taşıma da endişe verici görüntüler ortaya çıktı. Sefer sayılarının de yetersizliğiyle toplu taşımada hayata geçirilen "bir koltuk boş bırakma" kuralına uyulmadı. Metrobüs giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe 10 santime kadar düştü. Market ve pazar yerleri kalabalığın diğer adresleri oldu. Maske takma zorunluluğuna rağmen semt pazarlarında çoğu kişinin maskesiz dolaştığı gözlendi.

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. İstanbul'da Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.



ANADOLU DA SOKAKTA

Anadolu'nun dört bir yanında da İstanbul'u aratmayan manzaralar vardı. Bayburt'ta, kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde kısmen araç ve insan yoğunluğu oluştu. Samsun'da, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlama uygulaması öncesinde vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu vardı.Sinop'ta hava şartlarının da iyi gitmesiyle cadde, meydan ve işlek caddelerde yaya ve araç trafiği oluştuğu gözlendi. Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu Edirne, Şanlıurfa, Malatya ve Kocaeli gibi illerden de İstanbul'u aratmayan görüntüler geldi.

İkinci dalga riski

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede en kritik döneme girdiğini ifade eden Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, "Virüsle mücadelemiz tamamen bitmiş değil. Günde 1500-2000 arasında yeni vaka tespit ediliyor, yani virüs henüz izole olmadı. Hala aktif olan bir sürü vatandaş var. Şu an tüm tedbirleri bir kenara bırakıp, 'normalleşme' kelimesine takılırsak, birçok ülkede olduğu gibi ikinci dalgayla karşı karşıya kalır, yeniden yükselme trendi yaşarız. Toplum olarak bazı şeyleri başardık, süreci çok iyi götürdük, bir patlama yaşamadık. Eğer mücadeleyi gevşetirsek kötü sonuçlarla karşılaşırız. Hepimiz birbirimizin iyiliği için kontrollü davranmak zorundayız" dedi.



Bu gidiş iyi değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sokaklarda oluşan kalabalık için uyarı yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden Eminönü'ndeki kalabalığa ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında trafik yoğunluğuna ilişkin fotoğrafa da yer veren Koca, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar" uyarısında bulundu.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Koca ayrıca koronavirüs tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu. Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi uyarılarda bulunan MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak

Kapalıçarşı

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, salgın nedeniyle ziyaretçi girişine kapatılan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da yeniden açılacağını bildirdi. Kurtulmuş, "Kapalıçarşı'mızın açılma tarihi, Yönetim Kurulu kararımızla 1 Haziran'dır. 1 Haziran'da Kapalıçarşı'mızı esnafımıza ve ziyaretçilerimize açıyoruz. Tedrici olarak, 1 Haziran'da kapılarımızın 21'ini birden açmayacağız. 10'nu, 11'ini açacağız. Kontröllü bir şekilde ziyaretçilerimizi almaya başlayacağız. Ziyaretçiler içeriye maskesiz, ateşleri ölçülmeden alınmayacak ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek" dedi.

Maskesiz adım atılmayacak

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma ve kişiler arasında 3 metre sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu getirildi. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında toplanan Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'ndan çıkan karar sonrasonda Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri İstiklal Caddesi girişinde vatandaşlara maske dağıtıp ellerine dezenfektan sıkarken, polisler alanda denetim yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlar yeni kurallara karşı anonslarla uyarıldı. Alanda vatandaşların çoğunun maske kuralına uyduğu görülürken bazı kişilerin maske takmaması ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Bartın'da da valilik 11 Mayıs tarihinden itibaren vatandaşların sokak ve caddelerde maskesiz dolaşmasını yasakladı.

İSTANBUL'DA SATIŞ BAŞLADI

Öte yandan İstanbul'da ücretli maske satışı dönemi başladı. İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi maskeler adedi 1 liradan satışa sunuldu. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz" dedi.

Sokak dolunca vakalar arttı

Kars'ta da sokaklar dolmaya başlayınca valilikten uyarı geldi. Vali Türker Öksüz, kentteki sokakların dolu olduğunu ve vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmediklerini gördüklerini belirterek, "Kars olarak bu rehaveti yaşayacak noktada olmadığımızı, son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.Öte yandan Kilis'te, kente giriş çıkışlar 3 gün kısıtlandı.