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Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler bu yılki Ramazan ayını mahzun geçiriyor. Türkiye'nin birçok kentinde bulunan ve bazıları asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim. Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en 'sessiz' hali, havadan görüntülendi
 09 Mayıs 2020 06:41
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Asırlara meydan okuyan camilerde sessizlik hakim

İslamiyet'in kutsal mekanları olan, yapılış zamanları, mimarileri ve hikayeleriyle bulundukları şehirlerin simgesi haline gelen camiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu ramazanı mahzun geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı'dan izler taşıyan, asırlara meydan okuyarak Türkiye'nin sembolleri olan camiler en sakin günlerini yaşıyor. Ülkenin doğusundan batısına kadar birçok caminin en "sessiz" hali, havadan görüntülendi.

YEDİ TEPELİ ŞEHRİN CAMİLERİ

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethinin hemen ardından yapılan Eyüp Sultan Camii ve etrafındaki medrese, aşhane, imaret, hamam ile türbeden oluşan külliye, her yıl Ramazan ayında binlerce ziyaretçiyi ağırlarken bu yıl tarihi bölgede sessizlik hakim. Sultan 1. Ahmed tarafından 1616'da mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii, kentin en çok turist çeken mekanları arasında yer alıyor. Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557'de İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camii, ihtişamıyla adeta büyülüyor.

SİMGE YAPILAR

Ünü çağını aşan Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim." dediği Selimiye Camii, eşsiz mimarisi ve azametiyle serhat boyunda yıllara meydan okuyor. UNESCO'nun 2011'de ilk kez bir camiyi kültürel eser listesine almasıyla dünya çapındaki ünü daha da artan Selimiye Camii, barındırdığı özellikleri ve ihtişamlı yapısıyla dikkati çekiyor. Bursa'nın doğusunda Uludağ eteklerindeki bir tepenin üzerinde, 15. yüzyılın başında, Yıldırım Bayezid'in kızı ve Emir Sultan'ın eşi Hundi Hatun tarafından, Emir Sultan'ın vefatı üzerine yaptırılan "Emir Sultan Camii" de simge camilerden.
Yeni Şafak
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