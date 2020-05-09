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Anadolu baroları daha güçlenecek

Yapılacak değişiklikle, Anadolu'daki baroların delege sayısı üçe çıkarılacak. Büyükşehirlerdeki baroların etkisi azalacak ve TBB'deki denge sağlanmış olacak.
 09 Mayıs 2020 06:50
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Anadolu baroları daha güçlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından, üzerinde çalışılmaya başlanan avukatlık kanun taslağında, alternatif barolarla ilgili yapılması planlanan düzenlemenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Düzenlemeyle, illerde bulunan mevcut baroların durumu korunacak, kurulacak olan diğer barolar bir sıralamaya tabi olacak. Örneğin, İstanbul 2'nci ya da 3'üncü barosu gibi barolar oluşturulacak. Ancak alternatif baroların kurulması durumunda avukatlar, sadece bir baroya üye olabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin alternatif barolara sızmaması ya da kurmaması için bir denetleme mekanizması getirilecek. Yine, alternatif baroların kuruluş ilkelerinin belirlenmesi için bir ayrı çalışma yapıldığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu baroların kaç avukatla kurulacağına dair yürütülen çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Avukatlık Yasası'na göre, TBB Genel Kurulu için her baro en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasından ikişer delege belirliyor. Her baronun başkanı TBB Genel Kurulunda doğal üye olarak bulunuyor. Düzenlemeyle, TBB'de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısı düşürülerek, Anadolu barolarının temsiliyetinin artırılması hedefleniyor. Yapılacak değişikle, Anadolu'daki baroların TBB'ye verdiği 1 başkan, 2 üye olmak üzere 2 artı 1 olan delege sayısı artırılarak, 3 artı 1'e çıkarılacak. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, Anadolu'da bulunan barolar bir delege daha fazla verecek, Büyükşehirlerdeki baroların etkisi azalacak ve TBB'deki denge sağlanmış olacak.

AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin pazartesi günü, avukatlık yasasında yapılması planlanan alternatif barolarla ilgili bir toplantı yapacağı öğrenildi. Daha sonra, hazırlanan avukatlık kanun taslağıyla ilgili son gelişmelerin önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı belirtildi. Taslağın haziran ayında TBMM'ye gönderilmesi planlanıyor.

Alternatif baro sistemi gelmiyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro seçimleriyle ilgili yapıldığı belirtilen düzenlemeye ilişkin "Yaptığım çok yoğun görüşmelere ve irtibatlara dayanarak söylüyorum, çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı, altı çizilerek görüştüğüm her düzeyde devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir" dedi. "Sistemde yok sayılan Anadolu barolarının da sistemde var olduğunun altını çizmenin amaçlandığının" kendisine söylendiğini aktaran Feyzioğlu şunları kaydetti: Görüştüğüm yetkililerce amaç, sesi kısılmış olanlara ses vermeye çalışıyoruz, niyetimiz budur' şeklinde ortaya konmuştur. Çoklu baro, alternatif baro, barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılması kırmızı çizgidir, bunlar hiç kimse için kabul edilemez. Çok güvendiğim isimlerden öğrendiğimiz üzere, yazımı taslak olarak bitirilmiş metinde bu yoktur. Devletimiz de buna izin vermez.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
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