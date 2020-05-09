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Muş ve Siirt'te 2 köy karantinaya alındı

Yeni tip koronavirüs (COVID) ile mücadele kapsamında iki kentin bazı yerleşim yerlerinde karantina uygulaması başlatıldı.
 09 Mayıs 2020 07:59
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Muş ve Siirt'te 2 köy karantinaya alındı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, merkeze bağlı Donatım köyünde COVID-19 pozitif vakasının çıktığı ve köy içinde temasın yoğun olduğu belirlendi.

Bunun üzerine köy, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı.

Siirt'te de bir köy karantinaya alındı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Çetinkol köyünde COVID-19 testi pozitif çıkan vaka ve bunların bazı kişilerle teması olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun köyde 21 Mayıs'a kadar karantina uygulanmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, köydeki vatandaşların sağlık başta olmak üzere, tüm ihtiyaçları için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Nevşehir'in Şahinefendi köyünde karantina süresi uzatıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina süresi uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla, Şahinefendi köyünde 24 Nisan'da başlatılan 14 günlük karantina süresi bu gece tamamlandı.

Ancak, gün içinde gerçekleştirilen sağlık taramasında üç kişide çeşitli belirtilerin ortaya çıkması nedeniyle test örnekleri alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, karantinanın kaldırılması, söz konusu köy sakinlerinin COVID-19 test sonuçları tamamlanıncaya kadar ertelendi.
Anadolu Ajansı
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