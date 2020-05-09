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Sınav tarihi değişti, özel ders talebi arttı

Üniversite adayları çalışmalarını sıklaştırmaya başladı. Eksikler için öğrenciler özel derslere yüklendi. Sınav tarihlerinin güncellenmesinin ardından taleplerde %65 artış var. Uzmanlar "adayların kaygılanması normal" görüşünde
 09 Mayıs 2020 08:07
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Sınav tarihi değişti, özel ders talebi arttı

Koronavirüs sebebiyle ötelenen üniversiteye ve liseye geçiş imtihanları, normalleşme süreciyle birlikte haziran ayına çekildi. Sınav tarihinin öne alınmasıyla birlikte özel derslere yönelik hizmet talepleri hızla artıyor. Sınav tarihlerinin erkene alınmasıyla öğrenciler çalışmalarını sıkılaştırmaya başladı. Türkiye'nin hizmet platformu Armut.com'un verilerine göre sınav tarihlerinin erkene alınmasıyla birlikte özel ders hizmetlerinde talep artışı gözlemlendi. Nisan ayının ilk beş günü ile Mayıs ayının ilk beş günü kıyaslandığında %72'lik bir artış dikkat çekiyor.

GÖZLE GÖRÜLÜR TALEP

Verilere göre özel derslere olan taleplerin mayıs ayı genelinde de arttığı görülüyor. 2020 Mayıs ayının ilk beş günü ile 2019 Mayıs ayının ilk beş günü kıyaslandığında taleplerin %26 arttığı ortaya çıktı. İmtihan tarihinin erkene çekildiğinin açıklanmasından önceki ve sonraki dönemler arasındaki taleplerde ise %65 artış gözlemlendi. Taleplerin matematik, fizik, Türkçe ve kimya gibi sınava yönelik özel derslere olduğu görülüyor.

LİDERLİK İSTANBUL'DA

Talepler arasında sınavlara yönelik olarak matematik özel dersi öne çıkarken, bütün özel dersler arasında en çok tercih edilen İngilizce özel dersi oluyor. En çok özel ders talebi ise İstanbul, Ankara ve İzmir'den geliyor.

İYİ HAZIRLANIN SIKINTI YOK

"Adayların kaygılanması doğal" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer şunları söyledi: Adaylar daha önceden tecrübe etmiş olsun veya olmasın, bu yeni dönemde sınav uygulamasının da değişmesi çok normal. Bence bu yıl sınava girecek adayların yaşadığı dezavantajları giderecek olumlu kararlar alınmış durumda. Sınava birkaç ay kaldı ve bu sürece çok daha önceden hazırlanmaya başlamış, hedefi olan adaylar için sınav tarihi de sınav süresi de baraj da problem olmayacaktır.

MİNİMUM ZARARLA ÇALIŞILIYOR

Tarih değişikliğinin adayların lehine mi aleyhine mi olduğuna yönelik Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer "Yaşadığımız bu özel günlerde alınan hiçbir karar, kimsenin aleyhine ya da lehine olsun diye bir amaç gütmeden, var olan durumu minimum zarar görerek geçirmek için tasarlanıyor" dedi.

DENEMELERİ EVDE MASKE İLE YAPIN

Bu sene koronavirüs dolayısıyla YKS ve askeri öğrenci sınavında adaylara maske dağıtılacak. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Nesteren Gazioğlu, öğrencilerin evlerinde maske takarak alıştırma yapabileceklerini söyledi. Maskeli sınava girmelerinin bilgilerine ve ortama uyum sağlamalarına engel olmadığını hatırlatan Gazioğlu, öğrencilerin bu tedbirin kendi güvenlikleri için olduğunu kabul etmeleri gerektiğini vurguladı. "Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atacağınızı madde madde yazın, günlük programınıza uyun" diyen Gazioğlu, ailelerin de endişeli, tedirgin olabileceğine, ancak bu ruh halini öğrencilere yansıtmamaları gerektiğine dikkat çekti. Gazioğlu, ailelerin sınava girecek yakınlarına "Kalan sürede neler yapacaksın? Biz sana nasıl destek olabiliriz?" diye sorabileceklerini, ancak Şunu yap! Bunu yap! Bugün kaç soru çözdün? gibi soruların doğru olmadığını dile getirdi. Gazioğlu "Kontrol amaçlı sorularla bunaltmak yerine aile içi iletişimi artıracak ufak etkinlikler yapılmalı. 'Ne yaparsan yap. Çok iyisin' de demeyin. Birlikte yol haritası çizin" dedi.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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