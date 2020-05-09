Kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
|09 Mayıs 2020 08:20
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi.
Baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü.
Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi.
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