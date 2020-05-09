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Elazığ'da ambulans tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı
Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
|09 Mayıs 2020 08:27
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Elazığ'da hasta taşıyan ambulansın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muş'tan hasta getiren sürücüsünün adı belirlenemeyen 49 AJ 120 plakalı ambulans, Cahit Dalokay Caddesi'nde Oktay Aktaş'ın kullandığı 16 DU 512 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada onkoloji hastası olduğu öğrenilen Hanım Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti, ambulans sürücüsü, bir sağlık görevlisi ile hasta refakatçisi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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