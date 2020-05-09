Yasağa rağmen dışarı çıkan genç: Babam fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım
|09 Mayıs 2020 08:41
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Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bursa'da da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri dışarıda gördükleri 17 yaşındaki Zakir E'yi durdurdu. Polisin neden sokakta olduğunu sorduğu genç, babasından şiddet gördüğünü öne sürerek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, evden kaçtım. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.
ŞİDDET GÖRÜNCE EVDEN KAÇTI
İçişleri Bakanlığınca alınan karar ile Bursa'nın da aralarında bulunduğu 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren başladı. İnegöl ilçesinde yasağa uymayarak sokağa çıkan Zakir E, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekiplerince durduruldu. Ekiplerin yasağı hatırlatarak uyardığı genç, babasından şiddet gördüğünü belirterek, "Babam beni fırça sapıyla dövdü, ben de evden kaçtım. Kendisinden şikayetçiyim. Eve gitmeyeceğim asla" dedi.
Ekipler, Zakir E.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü
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