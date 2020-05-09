'Maskeler tekli verilebilmeli'
|09 Mayıs 2020 08:30
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Saydan, "Vatandaşın 50'lik paketi alacak ekonomik gücü olmayabilir. Markete, sağlık ocağına giden vatandaş, acil maske alıp işlerini halletmek istiyor, bu durumda maskeleri tekli de alabilmeliler.Bu konuda ivedilikle bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Koronavirüsle mücadelenin, "kontrollü sosyal hayat" aşamasında kullanım yoğunluğu artacak maskelerin 1 TL tavan fiyat ile eczane dışında, marketler, medikal firmalar ve e ticaret platformları üzerinden satışına izin verilmesi kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da, yaptığı açıklama ile tıbbi ürün olan maskenin eczane dışında satışını doğru bulmadıklarını açıkladı.
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