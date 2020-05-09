1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske ve izolasyon alerjiklere yaradı

Baharın gelmesiyle beraber, polen alerjisi olanlar sıkıntı yaşamaya başlarken, Kovid-19 döneminde izolasyon kuralları ve maske kullanımının alerjik reaksiyonların bir miktar azalmasına yol açtığı gündeme getirildi. Uzmanlar, evlerde yoğun kimyasal dezenfektan ve çamaşır suyu kullanımının arttığını belirtirken, bu durumun nefes darlığı öksürük ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundular.
 09 Mayıs 2020 09:11
Yazdır
Maske ve izolasyon alerjiklere yaradı

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Hacettepe Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Allerji ve İmmünolojik Hastalıklar Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu, "Kuzey yarımkürede Şubat sonu, Mart ayı gibi başlayan polen dönemi; iklim değişikliği ve dünyanın ısınması ile ortalama bir ay kadar uzadı. Ancak Kovid-19 pandemisi döneminde fabrikaların faaliyetlerine ara vermesi ve trafikteki araç yoğunluğundaki azalma, havanın geçmişe oranla bir miktar temizlenmesine yol açtı. Bu sağlık açısından olumlu" diye konuştu. Prof. Kalyoncu şöyle devam etti:

Nasıl ayırt edeceğiz?

"Yani polen allerjisi olanlar hava kirliliği döneminde hem polenler hem de polenlerin üzerine yapışan çeşitli kimyasal-metalurjik-toksikolojik etkenlerden rahatsızlanıyordu. Kovid-19 döneminde insanların evde ve kapalı ortamlarda izolasyonda ve karantinada olmaları, maske ve koruyucu ekipman kullanmaları alerjik şikayetlerin de azalmasını sağladı. Ancak bu döneme ait olumsuz bir diğer gelişme de özellikle kapalı ortamlarda kimyasal dezenfektan kullanımı nedeniyle nefes darlığı öksürük ve çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olduğunu görüyoruz. Kapalı ev ve iş ortamlarında aşırı kullanılan bu dezenfektanlar alerjik nezleyi, astımı ve egzamayı tetikleyebilirler. Lütfen temizliği ve dezenfeksiyonu abartmayalım."

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel ise polen alerjisinin yoğunlaştığı bu dönemde hapşıran, burnu akan insanların çoğu zaman diğer insanların korku dolu bakışlarına maruz kaldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Nisan-Temmuz arası çayır, çimen ve polen alerjisi olanların yoğun yakınmalarının olacağı bir dönem. Alerjik rinitli hastaların önemli bir bölümünün bu dönemde yakınmaları oluyor. Alerjik rinitte çoğunlukla abartılı bir kaşıntı ve aksırık bulunur. Bu özellikleri onu soğuk algınlığından ve koronovirüs hastalığından ayırt eder. Aksırık çoğunlukla üst üste gelir. Burun içinde bir karınca varmışçasına şiddetli kaşıntı olurken gözlerde kızarıklık ve sulanma eşlik edebilir. Pandemiye yol açan koronavirüsün en önemli belirtisi ise yüksek ateş, kuru öksürük, kas ve eklem ağrılarıdır. Toplum beşte birinde polen alerjisi sorunu görülebiliyor. Alerjik sorunu olmayanların hapşıran, burnu akan insanlara Kovid-19 taşıyıcısı gözüyle bakmaması gerekir. Kovid-19 hapşırık ile belirti vermez. Polen döneminde olduğumuz unutulmasın. Alerji sorunu yaşayanlar mutlaka uzman doktora başvurarak ilaç kullanmalı."

Toplumun yüzde 15'inde polen sorun

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Bayram da polen mevsiminin artık erken başlayıp uzun sürdüğünü belirterek, "Toplumun yüzde 15'ten fazlası polen duyarlı. Alerjik nezlenin belirtileri ile Kovid-19 semptomları arasında benzerlik olmadığı gibi, alerjik nezle bulaşıcı değildir. Vatandaşlarımız bitkisel veya koruyucu diye pazarlanan ürünler yerine bilim dünyasından destek almalı, doktorların kapısını çalmalıdır. Polen alerjisini tedavi edecek kişiler tıp hekimleridir" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor
09 Mayıs 2020 13:08		 'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
09 Mayıs 2020 12:46
19 kediyle rızkını paylaşan Niğde'li Zühre'nin hikayesi
09 Mayıs 2020 12:34		 Gündelik hayattaki pek çok şey engelliler için halen lüks
09 Mayıs 2020 12:29
Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti
09 Mayıs 2020 11:51		 İki kutsal görevi bir arada yürütüyorlar
09 Mayıs 2020 11:25
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor-Haritalı
09 Mayıs 2020 11:24		 Geri dönüşümcülerden 'Maske ve eldivenler evsel atık değil' uyarısı
09 Mayıs 2020 11:22
'Üşüttüm sandım, korona çıktı'
09 Mayıs 2020 09:53		 Rapor açıklandı, pandemi yetimleri bize emanet
09 Mayıs 2020 09:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:18 - Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler13:08 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor13:04 - Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım13:03 - Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama12:52 - Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak12:46 - 'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'12:43 - Hak İş: Korona sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılsın12:42 - Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar12:42 - Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı12:34 - 19 kediyle rızkını paylaşan Niğde'li Zühre'nin hikayesi
12:29 - Gündelik hayattaki pek çok şey engelliler için halen lüks12:28 - Sancaktepe kulübünde 9 kişide koronavirüs tespit edildi12:24 - Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi12:20 - Sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıt istinasında değişiklik12:14 - Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?12:07 - Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerine gemiye biniş izni12:05 - Türk Eczacıları Birliğinden Kovid-19 ile mücadelede ilaç hamlesi12:03 - Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerinde 850 bin maske üretildiğini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
Virüs atık suda 100 gün yaşıyor
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Küçük ev aletleri 1
fitre fidye zekat 2
Maskelerin marketlerde de satilmaya başlanması 1
kurumda sürekli birim değiştirilmesi 2
bahar rüzgarı 2
makarna 3
250 milyon maske dağıttık 2
maskov87 2
Küfrederek para kazanacağımı tahmin etmezdim 1
bizim aile bi 50 kişiyi götürür 5
SON İLANLAR
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş Geçici 10 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam