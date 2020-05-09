Tüketimi artınca sirkeye hile karıştı

Gıda mühendisi Görkem Kıllı, doğal ile sahte sirke arasında çok belirgin bir ayrım olmadığını, sahtesini anlayabilmenin zor olduğunu söyledi. Kıllı, "Farkı uzmanlar anlayabilir. Asitik asitten ya da sentetik asitten üretilen sirkelerde biraz daha keskin bir koku olur. Elma ve üzüm sirkesinde meyveden gelen bileşenlerin kokusu olur. Bunu tüketicilerin algılaması, laboratuvarda tespiti bile çok zor" dedi. Özel bir sirke firmasının genel müdürü Gürhan Güven, "Gerçek sirke uzun sürede oluşur. Sahtekarlar kimyasal reaksiyonla asitik asit üretip onu seyrelterek sirke diye satıyor" dedi.