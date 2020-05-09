Tüketimi artınca sirkeye hile karıştı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında doğal dezenfektanlardan biri olarak kabul edilen sirkenin tüketimi her geçen gün artarken, gıda teröristleri sirkeye hile karıştırdı
|09 Mayıs 2020 09:14
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Gıda mühendisi Görkem Kıllı, doğal ile sahte sirke arasında çok belirgin bir ayrım olmadığını, sahtesini anlayabilmenin zor olduğunu söyledi. Kıllı, "Farkı uzmanlar anlayabilir. Asitik asitten ya da sentetik asitten üretilen sirkelerde biraz daha keskin bir koku olur. Elma ve üzüm sirkesinde meyveden gelen bileşenlerin kokusu olur. Bunu tüketicilerin algılaması, laboratuvarda tespiti bile çok zor" dedi. Özel bir sirke firmasının genel müdürü Gürhan Güven, "Gerçek sirke uzun sürede oluşur. Sahtekarlar kimyasal reaksiyonla asitik asit üretip onu seyrelterek sirke diye satıyor" dedi.
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