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Gayrı menkul sektöründe ev planları değişiyor

Evden çalışmanın artması konutlarda bu amaca uygun alanlara ihtiyacı gündeme getirdi. Gayrimenkul sektörü yeni projelerdeki kat ve sosyal donatı planlarını yeniden yapıyor
 09 Mayıs 2020 09:16
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Gayrı menkul sektöründe ev planları değişiyor

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada değişim rüzgarlarını hızla estirirken, her sektör kendine yeni bir rota çiziyor. Konut geliştiricilerin de bu dönemde 'planları' tam anlamıyla dönüşecek! Buna göre yeni projeler için kat planları ve sosyal donatı alanı planları değişiyor. Evden çalışanlara ek bir oda geliyor, 1+1'ler kalkıyor. Yeni odaların maliyete getireceği ek yükten dolayı aynı odanın farklı amaçlara yönelik kullanımı için çalışmalar da yapılıyor. Çok büyük donatı alanları yerine, yeri geldiğinde site alanını dışarıdan da soyutlayabilecek küçük donatılar geliyor. Sektör temsilcileri, gayrimenkule olan ilginin azalmak yerine, ihtiyaca yönelik olarak artacağını değerlendiriyor.

Daha önce Milliyet'e konuşan gayrimenkul uzmanları, tüketici talebinin balkonlu, bahçeli ve geniş dairelere olacak şekilde değiştiğini, hatta şehir merkezlerine yakın bölgelerde arazi arayışlarının da arttığını değerlendirmişti.

Araştırma yaptırıyor

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, talepleri ve ihtiyaçlardaki değişimi ortaya koyabilecek araştırmaların gerekli olduğunu, hem Türkiye'de, hem de iş yaptıkları diğer ülkelerde web tabanlı bir araştırma yapacaklarını söyledi. Ardından odak gruplarla araştırmanın genişletileceğini belirten Timur, konut üretiminde öne çıkacak yöntemlere ilişkin şöyle konuştu:

"İnsanlar daha geniş mekanlar beklerken, kullanım amaçlarında da değişiklik yaşanıyor. Ufak da olsa çalışma alanları, eşler ve çocukların bağımsız vakit geçirebilecekleri alanlar bekleniyor. Araştırma sonuçları da bize nasıl ilerlememiz gerektiğini daha iyi gösterecek."

Aynı anda iki oda

Ortada 'arzular ve gerçekler' olmak üzere iki unsur olacağını vurgulayan Erden Timur, "Evet değişen talepler ve satın alma arzusu var. Ancak bir de dünyada satın alma gücünün düşeceğine yönelik bir gerçek var" dedi. Bu nedenle planlamaların doğru yapılması ve bu ek 'oda'ların ek maliyet oluşturmaması için çalışılması gerektiğine dikkat çeken Timur, "Bu da inovasyonla olacak. Bu süreç geçse de insanların evde kalma süresinin artacağı düşünülüyor. Satın alma gücü düşerken, parasal genişleme yaşanırken gayrimenkul fiyatı da ister istemez artacak. Tasarım ise demokratikleştiriyor. Bir tarafta pahalı giyim markalarını düşünün, diğer tarafta ise tasarımla daha uygun fiyata sunanlar var. Mesela daire içleri yeniden şekillenebilir. Yatak odası aynı anda çalışma odası olarak kullanılacak şekilde yorumlanabilir" diye konuştu.
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