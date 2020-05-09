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Rapor açıklandı, pandemi yetimleri bize emanet

Yetim Vakfı, korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili farkındalığı artırmak için her yıl ramazan ayının 15. günü olarak ilan edilen 'Dünya Yetimler Günü' nedeniyle dünyadaki ve Türkiye'deki yetimlerle ilgili güncel verileri açıkladı.
 09 Mayıs 2020 09:47
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Rapor açıklandı, pandemi yetimleri bize emanet

Yetim Vakfı, korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili farkındalığı artırmak için her yıl ramazan ayının 15. günü olarak ilan edilen 'Dünya Yetimler Günü' nedeniyle dünyadaki ve Türkiye'deki yetimlerle ilgili güncel verileri açıkladı.


Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre: Türkiye'deki 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843'ü yetim, 81 bin 239'u öksüz. Hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısı ise 4 bin 649. Türkiye'deki her bin çocuktan 15'inin anne ya da babası yok. Türkiye'deki Suriyeli yetim çocuk sayısına ilişkin sağlıklı veri bulunmuyor. Saha çalışmalarına göre bu rakamın 300 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

SAVAŞ BÖLGELERİNE DİKKAT

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, salgın dönemlerinde de en büyük mağduriyeti kriz ve savaş bölgelerindeki çocuk ve kadınların yaşadığını belirterek korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar ve anneleri için özel koruma alanları oluşturulması çağrısı yaptı. Gülsatar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin de çalışma alanlarında bulunduğunu anlatarak "Genellikle vefat eden vatandaşlarımızın geriye kalan yakınları için akrabaları tarafından hızlıca bir sosyal dayanışma örneği gösteriliyor. Biz yine de özellikle sonraki dönemde geride kalan yetim çocuklar için eğitim ve psiko-sosyal desteklerde bulunabileceğimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz ailelerin ve ihtiyaçlarının tespiti için çalışıyor" dedi.

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