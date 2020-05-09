'İnfaz kapsamının genişlemesi' endişesi nedeniyle başvuru ertelendi
|09 Mayıs 2020 09:49
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Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre: CHP'li hukukçular, kapsam açısından itiraz ettiği İnfaz Yasası düzenlemesi ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) içerik yönünden yapacağı başvuruyu görüş ayrılıkları nedeniyle erteledi. CHP'li hukukçular "eşitlik hakkı" yönünden yapılacak başvurunun AYM tarafından kabul edilmesi durumunda kamuoyunda tepkilere neden olabilecek bazı suçların da infaz kapsamına gireceği endişesi yaşıyor.
YENİ FORMÜL ARAYIŞI
"Eşitlik hakkı" başlığı CHP'li hukukçular arasında tartışmaya neden oldu. Bazı hukukçular "eşitlik hakkı" çerçevesinde yapılacak başvurunun AYM'de kabul edilmesi durumunda, yapılacak tahliyelerin CHP'nin kırmızı çizgilerini geçebileceğini savunarak, tahliyelerin tepkilere neden olabileceğini dile getirdi. Kapsamın genişletilmesi halinde silahlı terör eylemlerine karışanlar, adam öldürenler, kadın ve çocuk istismarcıları ile uyuşturucu baronlarının da infazdan yararlanabileceği belirtildi. Bu nedenle CHP'nin hukukçuları sadece düşünce ve ifade ile ilgili suçların kapsama alınacağı yeni bir formül arayışına girdi.
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