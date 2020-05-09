1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Üşüttüm sandım, korona çıktı'

Mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye giden S.E. 'ın (29) PCR testi negatif çıktı. Ancak tomografi ve kan tahlilinde korona bulgularına rastlanınca tedaviye alındı, 5 gün sonra taburcu oldu.
 09 Mayıs 2020 09:53
Yazdır
'Üşüttüm sandım, korona çıktı'

TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: "Midem bulanıyordu. 37.5'u geçmeyen bir ateşim vardı. Biraz da halsizdim. Basit üşütme olduğunu düşünmüştüm. Çünkü televizyonda duyduğum, okuduğum izlediğim belirtilerin hiçbiri yoktu bende. Ama tam ayırt edemediğim için bir de zaten gündem salgın olduğu için doktora gitme ihtiyacı duydum. Kontrol için hastaneye geldim. Önce tomografi çekildi, sonra kan tahlili yapıldı, ardından da PCR testi yapıldı. Kan tahlil ve tomografide şüpheli bulgular vardı. 'Olası korona vakası' olarak hastaneye yatırıldım. PCR testi üç gün sonra negatif çıktı. 5 gün boyunca tedavi gördüm. Hap ve serum tedavisi gördüm. Hiç bilincimi kaybetmedim. Herhangi bir ağrı, acı da duymadım. Doktorlar bana hastalığın ilk evresinde olduğumu, bu yüzden belirtilerin az olduğunu ve şanslı sayıldığımı söyledi.

ŞÜPHELİ: MARKET

Tedbirlere çok dikkat ediyordum. Maske ve eldiven kullanıyordum. Kimseyle de görüşmüyordum. Babamla yaşıyorum, onunla bile ayrı odalarda oturuyorduk. Babam da kontrol edildi. Onda herhangi bir belirti yok. Muhtemelen marketten geçti. Özellikle marketlerde, pazarlarda çok dikkatli olmak lazım. Ben kendimden biliyorum. Marketten başka hiçbir yere çıkmadım. Bugün doğum günüm, iki kutlama birden yapacağım."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor
09 Mayıs 2020 13:08		 'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
09 Mayıs 2020 12:46
19 kediyle rızkını paylaşan Niğde'li Zühre'nin hikayesi
09 Mayıs 2020 12:34		 Gündelik hayattaki pek çok şey engelliler için halen lüks
09 Mayıs 2020 12:29
Evleri 4 kez yanan aile otel yerine çadırda kalmayı tercih etti
09 Mayıs 2020 11:51		 İki kutsal görevi bir arada yürütüyorlar
09 Mayıs 2020 11:25
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor-Haritalı
09 Mayıs 2020 11:24		 Geri dönüşümcülerden 'Maske ve eldivenler evsel atık değil' uyarısı
09 Mayıs 2020 11:22
Rapor açıklandı, pandemi yetimleri bize emanet
09 Mayıs 2020 09:47		 Çocuklarnı 40 gündür göremeyen sağlıkçı Anneler Günü'nü özlemle geçirecek
09 Mayıs 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:32 - Survivor'da Acun Ilıcalı Yasin'i kovdu!13:18 - Maskeli magandalar, iki işletmeciyi tekme tokat dövdüler13:08 - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor13:04 - Postacının motosikletini çalan şüpheli: Kargoları satmak için çaldım13:03 - Bakan Akar'dan 'terhisler' hakkında açıklama12:52 - Bir ibadet daha korona nedeniyle yapılamayacak12:46 - 'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'12:43 - Hak İş: Korona sağlıkçılar için meslek hastalığı sayılsın12:42 - Kendilerini 'Jandarma komutanı' olarak tanıtıp dolandırdılar12:42 - Kastamonu'da drone destekli trafik denetimi yapıldı
12:34 - 19 kediyle rızkını paylaşan Niğde'li Zühre'nin hikayesi12:29 - Gündelik hayattaki pek çok şey engelliler için halen lüks12:28 - Sancaktepe kulübünde 9 kişide koronavirüs tespit edildi12:24 - Erdoğan, AB Türkiye Delegasyonu'na mektup gönderdi12:20 - Sendika, dernek ve vakıfların VERBİS'e kayıt istinasında değişiklik12:14 - Korona günlerinde seçim olsaydı sonuçlar nasıl olurdu?12:07 - Bazı Ro-Ro seferlerinde tır şoförlerine gemiye biniş izni12:05 - Türk Eczacıları Birliğinden Kovid-19 ile mücadelede ilaç hamlesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dönüşümlü yada uzaktan çalışmayı iptal eden 3. valilik oldu
14 il müftüsü atandı, 2 il müdürü görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
Şamil Tayyar'ın yeni görevi belli oldu
24 aday başvurdu, ama en düşük ALES ve yabancı dil puanına sahip aday kazandırıldı
'Kurallara uymazsak, 2. dalga kaçınılmaz 3. dalga bile görülebilir'
7 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 9'u ise kapatıldı
Virüs atık suda 100 gün yaşıyor
AÖF Bahar dönemi ara sınav sonuçlarını açıkladı
Hükümetin 4 aşamalı normalleşme planı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deniz 1
puhahahaha 1
12 monkeys 1
ateş almak 3
Galatasaray 2
burun altı maske 3
ankaragücü 1
eli bol 2
İletiler kısmına gelen yenilik 2
doların kanatlanması 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK 21 personel alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 5 İşçi Alacak
Nevşehir Cad Vadisi Taşımacılık Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Dalaman SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simpaş Geçici 10 İşçi Alacak
Karaman Karacaoglan Geçici 5 İşçi Alacak
Erzurum İspit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çorum Sunbeton 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam